Подготовка к Новому году занимает немало времени, поэтому после выбора наряда и прически, стоит найти для себя роскошный макияж, пишет 24 Канал со ссылкой на СК Life.

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В 2025 году в тренде будут смелые цветовые эксперименты, блестки и акценты на глаза. Рекомендуем пересмотреть 5 интересных идей макияжа, которые создадут невероятный образ в новогоднюю ночь.

Голографический блеск

Мерцающий макияж с эффектом голограммы будет в моде, поскольку делает лицо сияющим и праздничным. Для достижения правильного эффекта, стоит использовать тени с голографическими пигментами или хайлайтер, который надо нанести на скулы, века или середину губ. Такой макияж идеально подойдет для новогодней ночи.

Красивый макияж на Новый год 2025
Макияж на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Красные губы

Эта классика всегда актуальна, особенно на Новый год. Стилисты советуют в 2025 году делать акцент на матовых оттенках красного. Чтобы придать губам роскошный вид, советуем выбирать глубокие винные или красные тона. Добавьте к такому макияжу минимум косметики на глазах. Легких стрелок и подчеркнутых бровей будет достаточно.

Красивый макияж на Новый год 2025
Красивый макияж на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Смоки-айс

В моде остается традиционный смоки-айс, впрочем в 2025 году он получит новый виток, поэтому вместо черных теней советуем использовать насыщенные цвета: изумрудный, сапфировый или рубиновый оттенок. Такой макияж сможет сделать взгляд глубоким и загадочным, поэтому прекрасно подойдет для праздничного образа.

Красивый макияж на Новый год 2025
Макияж на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Металлические акценты

Такие оттенки всегда ассоциируются с праздником и роскошью, поэтому смело создавайте на их основе новогодний макияж. Выбирайте для век золотые или серебряные тени, добавляя металлический блеск на губы.

Красивый макияж на Новый год 2025
Красивый макияж на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Цветные стрелки

Для тех, кто ищет что-то современное и оригинальное, рекомендуем остановиться на ярких стрелках. Они выглядят достаточно красиво и тоже создают соответствующий акцент на губах.

Красивый макияж на Новый год 2025
Макияж на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Перед любым макияжем не забудьте подготовить кожу. Сначала увлажните ее, нанесите базу, чтобы косметика ровно ложилась и дольше держалась. Визажисты еще советуют делать акцент на одном элементе. Это значит, что если вы захотите сделать яркие глаза, то не стоит их перегружать насыщенными губами.