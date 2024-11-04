Подготовка к Новому году занимает немало времени, поэтому после выбора наряда и прически, стоит найти для себя роскошный макияж, пишет 24 Канал со ссылкой на СК Life.

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В 2025 году в тренде будут смелые цветовые эксперименты, блестки и акценты на глаза. Рекомендуем пересмотреть 5 интересных идей макияжа, которые создадут невероятный образ в новогоднюю ночь.

Голографический блеск

Мерцающий макияж с эффектом голограммы будет в моде, поскольку делает лицо сияющим и праздничным. Для достижения правильного эффекта, стоит использовать тени с голографическими пигментами или хайлайтер, который надо нанести на скулы, века или середину губ. Такой макияж идеально подойдет для новогодней ночи.



Макияж на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Красные губы

Эта классика всегда актуальна, особенно на Новый год. Стилисты советуют в 2025 году делать акцент на матовых оттенках красного. Чтобы придать губам роскошный вид, советуем выбирать глубокие винные или красные тона. Добавьте к такому макияжу минимум косметики на глазах. Легких стрелок и подчеркнутых бровей будет достаточно.



Красивый макияж на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Смоки-айс

В моде остается традиционный смоки-айс, впрочем в 2025 году он получит новый виток, поэтому вместо черных теней советуем использовать насыщенные цвета: изумрудный, сапфировый или рубиновый оттенок. Такой макияж сможет сделать взгляд глубоким и загадочным, поэтому прекрасно подойдет для праздничного образа.



Макияж на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Металлические акценты

Такие оттенки всегда ассоциируются с праздником и роскошью, поэтому смело создавайте на их основе новогодний макияж. Выбирайте для век золотые или серебряные тени, добавляя металлический блеск на губы.



Красивый макияж на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Цветные стрелки

Для тех, кто ищет что-то современное и оригинальное, рекомендуем остановиться на ярких стрелках. Они выглядят достаточно красиво и тоже создают соответствующий акцент на губах.



Макияж на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Перед любым макияжем не забудьте подготовить кожу. Сначала увлажните ее, нанесите базу, чтобы косметика ровно ложилась и дольше держалась. Визажисты еще советуют делать акцент на одном элементе. Это значит, что если вы захотите сделать яркие глаза, то не стоит их перегружать насыщенными губами.