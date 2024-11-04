Підготовка до Нового року займає чимало часу, тому після вибору вбрання та зачіски, варто віднайти для себе розкішний макіяж, пише 24 Канал з посиланням на СК Life.

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У 2025 році в тренді будуть сміливі кольорові експерименти, блискітки та акценти на очі. Рекомендуємо передивитись 5 цікавих ідей макіяжу, які створять неймовірний образ в новорічну ніч.

Голографічний блиск

Мерехтливий макіяж з ефектом голограми буде в моді, оскільки робить обличчя сяючим та святковим. Для досягнення правильного ефекту, варто використовувати тіні з голографічними пігментами чи хайлайтер, який треба нанести на вилиці, повіки чи середину губ. Такий макіяж ідеально підійде для новорічної ночі.



Макіяж на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Червоні губи

Ця класика є завжди актуальною, особливо на Новий рік. Стилісти радять у 2025 році робити акцент на матових відтінках червоного. Щоб надати губам розкішного вигляду, радимо обирати глибокі винні чи червоні тони. Додайте до такого макіяжу мінімум косметики на очах. Легеньких стрілок та підкреслених брів буде достатньо.



Красивий макіяж на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Смокі-айс

У моді залишається традиційний смокі-айс, втім у 2025 році він отримає новий виток, тому замість чорних тіней радимо використовувати насичені кольори: смарагдовий, сапфіровий чи рубіновий відтінок. Такий макіяж зможе зробити погляд глибоким та загадковим, тож чудово підійде для святкового образу.



Макіяж на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Металеві акценти

Такі відтінки завжди асоціюються зі святом і розкішшю, тому сміливо створюйте на їхній основі новорічний макіяж. Обирайте для повік золоті чи срібні тіні, додаючи металевий блиск на губи.



Красивий макіяж на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Кольорові стрілки

Для тих, хто шукає щось сучасне та оригінальне, рекомендуємо зупинитися на яскравих стрілках. Вони виглядають досить красиво й теж створюють відповідний акцент на губах.



Макіяж на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Перед будь-яким макіяжем не забудьте підготувати шкіру. Спочатку зволожте її, нанесіть базу, щоб косметика рівно лягала й довше трималася. Візажисти ще радять робити акцент на одному елементі. Це означає, що якщо ви захочете зробити яскраві очі, то не варто їх перевантажувати насиченими губами.