Якщо ви не знаєте як привітати колегу, не засмучуйтесь. Скористайтесь одним з готових привітань, які ми підготували для вас, пише 24 Канал.

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Яке повідомлення надіслати колезі на День народження

Вітаю тебе з чудовим святом – твоїм Днем народження! Бажаю тобі безмежного щастя, міцного здоров’я, удачі у всіх справах та тепла в серці. Нехай цей рік принесе багато нових можливостей і радісних моментів!

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Вітаю тебе з чудовим святом! Ти – справжній професіонал і неймовірно приємна людина. Бажаю здоров'я, натхнення та успіхів у всіх починаннях. Нехай цей рік буде ще кращим, а робота приносить тільки задоволення!



Приклади привітань з Днем народження / Фото Pinterest

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З Днем народження! Нехай цей день буде таким же яскравим і енергійним, як і ти! Бажаю, щоб в житті було більше радісних моментів, а робота приносила тільки задоволення. Ти – чудовий колега, і я рада працювати разом з тобою!

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Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі море позитиву, океан удачі і приємні сюрпризи на кожному кроці. Нехай твоя енергія ніколи не закінчується, а робота буде завжди легкою і веселою!

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З Днем народження! Бажаю, щоб твоя праця завжди приносила плоди, а всі твої зусилля окупалися сторицею. Нехай цей рік буде наповнений новими можливостями та яскравими моментами для тебе!

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З Днем народження! Бажаю тобі удачі у всіх починаннях, здоров'я на довгі роки та гармонії в житті. Нехай твоя енергія та оптимізм дарують тобі нові перспективи і приводять до великих досягнень!



Який тост сказати колезі на День народження / Фото Pinterest

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Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю творчого натхнення, успіхів у всіх проєктах та благополуччя в житті. Нехай кожен твій день буде сповнений радості, а твоя праця приносить задоволення та нові горизонти!

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Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю, щоб твій день був сповнений радості, а рік – нових можливостей, великих досягнень і тільки позитивних емоцій. Нехай у твоєму житті буде більше моментів щастя, ніж зусиль, а поруч завжди будуть вірні друзі і підтримка!

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Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі щастя, здоров'я, удачі і гармонії у всьому! Нехай цей рік принесе тобі багато радості, цікавих подій і людей, які дарують тільки позитивні емоції. Ти заслуговуєш найкращого!

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З Днем народження! Дуже рада працювати разом з тобою. Твоя відданість справі та професіоналізм завжди надихають! Бажаю тобі благополуччя, радості, великих досягнень і море позитиву в особистому житті!

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Приклади тостів День народження / Фото Pinterest

Дорога, колего, з Днем народження! Бажаю тобі багато щасливих моментів, радості і удачі! Твоя праця завжди приносить чудові результати, і я дуже вдячна за твою підтримку та співпрацю. Нехай цей рік буде ще більш успішним і яскравим!

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Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі натхнення для нових досягнень, здоров’я і внутрішнього спокою. Нехай життя дарує яскраві миті, а робота приносить задоволення та нові перемоги!

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З Днем народження! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди були лише яскраві моменти, а в серці – тільки тепло і світло. Нехай цей рік принесе тобі нові можливості для розвитку та успіху, а всі твої мрії збуваються!

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Що написати в листівці як привітання на День народження / Фото Pinterest

Вітаю з Днем народження! Бажаю, щоб робота була завжди легкою та цікавою, а досягнення не забарилися! Нехай усі твої професійні плани здійсняться, а день принесе тільки приємні сюрпризи!

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З Днем народження! Бажаю тобі неймовірного щастя, тепла в душі і багато яскравих моментів у житті! Ти чудовий колега, завжди даруєш позитив і натхнення. Нехай цей рік буде для тебе ще кращим і наповненим чудовими подіями!