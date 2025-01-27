Наслідки старіння вже особливо помітно відчуваються після 50 років, пише 24 Канал з посиланням на Главред. Молодий вигляд може залежати від постави, генів, фізичної активності та багатьох інших факторів.

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Щоб створити молодіжний вигляд, достатньо не лише зробити вдалу зачіску й підібрати відповідний гардероб, але й звернути увагу на кілька інших важливих деталей.

Брови

Підберіть до типу обличчя ідеальну форму брів, які будуть акуратно виглядати й допоможуть додати молодшого вигляду.

Губи

Сухі губи в старшому віці часто тріскаються, тому постарайтеся завжди підтримувати їх зволоженими завдяки гігієнічній помаді чи блиску для губ.

Макіяж

Щоб виглядати молодшою за свої роки, варто уникати занадто яскравого макіяжу, оскільки він приверне увагу до тонких ліній та зморшок.

Одяг

Жінкам після 50 років варто обирати вбрання до типу фігури. Це мають бути якісні речі з правильною посадкою.

Колір волосся

Темний колір старить жінку та може підкреслити зморшки на обличчі. А от світлі відтінки можуть компенсувати зміни пігментації шкіри. Світлий відтінок краще поєднується з сивим волоссям, тому підфарбовувати волосся часто не буде потреби.

Руки

Ваші руки можуть видавати ваш вік, тому не забувайте дбати про шкіру завдяки кремам та маскам.

Шия

Не забувайте доглядати за шиєю так само як за шкірою обличчя. Вона швидко втрачає еластичність, тому її треба зволожувати.

Масаж обличчя

Щодня додавайте у свій розпорядок масаж обличчя, щоб стимулювати кровообіг. Особливу увагу приділяйте м’язам щік, щоб підняти лінію щелепи.