Жінки після 40 років хочуть мати красивий та привабливий вигляд, пише 24 Канал. Anti-age ефект може створювати не лише зачіска та відповідне вбрання, але й манікюр. Оскільки руки часто видають справжній вік жінки, то важливо правильно підібрати колір лаку.

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Червоний манікюр

Раніше була поширена думка щодо нюдового манікюру, який допомагає створювати ефект омолодження, але це далеко не так, бо він акцентує на тьмяності й інших недоліках. Тому майстрині зрозуміли, що притягує до себе погляд яскравий червоний манікюр, відволікаючи від пігментних плям чи зморшок на руках.

Бордовий манікюр

Цей колір є трендовим, тож підкреслить обізнаність жінок у моді. На нігтях він виглядає розкішно та елегантно. Наносити відтінок краще на нігті середньої довжини.

Молочний

Світлий колір зможе зробити руки візуально світлішими. Оминайте насичений білий колір, натомість попросіть майстра зробити молочний відтінок лаку на нігтях. На нігтях жінок після 40 років він матиме ідеальний вигляд.

Французький манікюр

Френч виглядає вишукано та красиво, тому чудово підійде для старших жінок. Використовуйте базовий ніжно-рожевий чи ніжно-персивий тон, щоб нігті мали вишуканий та ефектний вигляд.

Рожевий манікюр

Не бійтеся в дорослому віці робити barbie-манікюр. Цей відтінок додасть безтурботності, легкості та радості й стане чудовим вибором для тих, хто прагне омолодити свої руки.

Овальна форма нігтів чи м’який квадрат роблять руки більш витонченими та елегантними й зможе їх візуально омолодити. Надто довгі нігті робити не варто, тому краще зупинитися на середній довжині. Варто всі нігті робити глянцевими, оскільки блиск на манікюрі асоціюється з молодістю. Зволоження та скрабування нігтів додають їм доглянутості, тож підсилюють ефект свіжості.