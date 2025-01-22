Чіткого правила, як часто голити ноги немає, пише 24 Канал. Втім, для того, щоб жінка відчувала себе комфортно це варто робити кожного дня. Однак взимку, коли наші ноги постійно в колготах і штанах, цей процес можна трохи розтягнути й зробити перерву на 2 – 3 дні.

Читайте також Як купити штани без примірки: 3 способи, які визначать, що вони вам підходять

Як правильно голити ноги

Однак, часто буває таке, що гоління ніг призводить до почервоніння, подразнення та врослості волосся. Це стається через кілька причин. Не можна брити ноги насухо, оскільки це призведе до того, що вже через кілька хвилин вони вкриються червоними плямами.

Якщо ж голите ноги в поспіху, не приймаючи теплу ванну чи душ, то занадто гаряча вода на ногах теж може призвести до значного подразнення. Важливо розігріти шкіру під душем, щоб фолосяні фолікули добре розкрилися.

Часом буває, що замість гелю ми використовуємо для гоління звичайне рідке мило, однак це є значною помилкою. Мило збільшує появу подряпин на ногах й порізів.

Не варто тривалий час використовувати одноразові бритви. Так, їх можна використовувати кілька разів, але з часом вони затуплюються, тому заведіть собі за звичку їх щоразу змінювати.



Голити ноги треба правильно / Фото Pexels

Що цікаво, вночі волосся росте швидше, тому вже зранку на ногах може з’явитися невелика щетина. У такому разі вдаватися до гоління краще вранці. У цю пору шкіра є пружною, а голити її набагато комфортніше. Підвищена еластичність дерми в ранкові години знижує ймовірність подразників та порізів.

Жінки часто стикаються з врослим волоссям на ногах. Щоб позбутися від нього, за добу до гоління, скористайтеся скрабом, який допоможе усунути ороговілі клітини епідермісу. Скрабування також видалить вросле волосся та попередить його подальшу появу. А ще косметичні засоби з абразивними частинками оголюють нижню частину волосків, тож пеньочки волосся не так швидко з’являються на поверхні після гоління.