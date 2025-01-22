Четкого правила, как часто брить ноги нет, пишет 24 Канал. Впрочем, для того, чтобы женщина чувствовала себя комфортно это стоит делать каждый день. Однако зимой, когда наши ноги постоянно в колготах и штанах, этот процесс можно немного растянуть и сделать перерыв на 2 – 3 дня.

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Как правильно брить ноги

Однако, часто бывает такое, что бритье ног приводит к покраснению, раздражению и вросшим волосам. Это происходит по нескольким причинам. Нельзя брить ноги насухо, поскольку это приведет к тому, что уже через несколько минут они покроются красными пятнами.

Если же бреете ноги в спешке, не принимая теплую ванну или душ, то слишком горячая вода на ногах тоже может привести к значительному раздражению. Важно разогреть кожу под душем, чтобы фолосяные фолликулы хорошо раскрылись.

Иногда бывает, что вместо геля мы используем для бритья обычное жидкое мыло, однако это является значительной ошибкой. Мыло увеличивает появление царапин на ногах и порезов.

Не стоит длительное время использовать одноразовые бритвы. Да, их можно использовать несколько раз, но со временем они затупляются, поэтому заведите себе привычку их каждый раз менять.



Брить ноги надо правильно / Фото Pexels

Что интересно, ночью волосы растут быстрее, поэтому уже утром на ногах может появиться небольшая щетина. В таком случае прибегать к бритью лучше утром. В это время кожа является упругой, а брить ее гораздо комфортнее. Повышенная эластичность дермы в утренние часы снижает вероятность раздражителей и порезов.

Женщины часто сталкиваются с вросшими волосами на ногах. Чтобы избавиться от них, за сутки до бритья, воспользуйтесь скрабом, который поможет устранить ороговевшие клетки эпидермиса. Скрабирование также удалит вросшие волосы и предупредит их дальнейшее появление. А еще косметические средства с абразивными частицами обнажают нижнюю часть волосков, поэтому пенечки волос не так быстро появляются на поверхности после бритья.