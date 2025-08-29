Одну й ту ж пару взуття не можна носити 2 дні поспіль, оскільки на це є кілька причин, пише 24 Канал. Ми поспілкувалися із засновниками бренду "Чоботар", які розповіли, чому саме взуттю потрібен відпочинок.

Чому одну пару взуття не можна довго носити?

За словами фахівців, чергування пар дозволяє взуттю просохнути, відновитися й, відповідно, довше прослужить.

Якщо чергувати взуття, то 2 пари прослужать не у два, а в 3-4 рази довше,

– розповіли засновники взуттєвого бренду.

Особливо важливо чергувати пару кросівок чи чобіт між собою в осінню пору року. Взуття потребує висихання після вологи, тому йому потрібен час, щоб повністю стати сухим з внутрішньої сторони. Окрім того, постійне носіння однієї й тієї ж пари взуття є шкідливим для здоров’я. Стопа може деформуватися через навантаження в одній й тій же формі.

Для уникнення мозолів та продовження терміну служби взуття, рекомендовано мати кілька пар, які можна буде легко чергувати між собою.

Юлія та Олександр додали, що чергування взуття – це їхнє особисте правило, яке вони радять всім клієнтам. А ще варто не забувати про регулярний догляд – чистку, захист та сушку.

До слова, засновники бренду "Чоботар" надали поради щодо догляду за взуттям з різних матеріалів, включаючи натуральну шкіру, замшу, нубук та екошкіру.