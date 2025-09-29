Стилисты определили несколько модных платьев, которые смело можно примерить на себя уже этой осенью, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Безусловно, актуальными остаются трикотажные платья в разных цветах и длинах, но к ним еще советуем добавить еще несколько других вариантов, которые часто появляются на модных девушках в социальных сетях.

Какие платья в моде осенью?

Платье-рубашка

Платье с воротником на длинный рукав и с пуговицей, которое напоминает рубашку – возвращается в гардеробы модниц. Носить такое платье можно с сапогами на каблуках. Советуем обратить внимание на изделия из шерсти или хлопка. Если подойдет пояс к платью, то его охотно можно добавить. Идеальный дуэт для платья рубашки – классический тренч.



Модные платья на осень 2025 / Фото Pinterest

Элегантный крой

Женственные платья не перестают быть актуальными даже в осеннюю пору. Красиво смотрятся платья с акцентом на талии в нежных оттенках. Легкие ткани добавляют изысканности и уместны для похода в офис или на свидание.



Модные платья на осень 2025 / Фото Pinterest

Акцентные рукава

Осенью в моде будут платья с объемными, драпированными или скульптурными рукавами. Такая деталь превратит банальные платья в модный сезонный акцент.



Модные платья на осень 2025 / Фото Pinterest

Издание Vogue отметило, что в осенне-зимнюю пору к нам вернется принт в горошек, готические и драматические платья черного цвета как из сериала "Венздей", а также банты и жабо на воротниках.

Какую обувь надеть под платья?