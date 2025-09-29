Стилісти визначили кілька модних суконь, які сміливо можна приміряти на себе вже цієї осені, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Читайте також Три найкрасивіших блузи на осінь: будете носити їх завжди

Безумовно, актуальними залишаються трикотажні сукні в різних кольорах та довжинах, але до них ще радимо додати ще кілька інших варіантів, які часто з’являються на модних дівчатах в соціальних мережах.

Які плаття в моді восени?

Сукня-сорочка

Сукня з коміром на довгий рукав та з ґудзиком, яка нагадує сорочку – повертається в гардероби модниць. Носити таке плаття можна з чоботами на підборах. Радимо звернути увагу на вироби з вовни чи бавовни. Якщо пасуватиме пояс до плаття, то його залюбки можна додати. Ідеальний дует для сукні сорочки – класичний тренч.



Модні плаття на осінь 2025 / Фото Pinterest

Елегантний крій

Жіночні сукні не перестають бути актуальними навіть в осінню пору. Красиво виглядають плаття з акцентом на талії в ніжних відтінках. Легкі тканини додають вишуканості й доречні для походу в офіс чи на побачення.



Модні плаття на осінь 2025 / Фото Pinterest

Акцентні рукави

Восени в моді будуть сукні з об’ємними, драпірованими чи скульптурними рукавами. Така деталь перетворить банальні плаття на модний сезонний акцент.



Модні плаття на осінь 2025 / Фото Pinterest

Видання Vogue зазначило, що в осінньо-зимову пору до нас повернеться принт в горошок, готичні й драматичні плаття чорного кольору наче з серіалу "Венздей", а також банти й жабо на комірах.

Яке взуття одягнути під сукні?