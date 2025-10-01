Дівчата люблять ці речі за те, що вони універсальні й легко зі всім поєднуються, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Якщо хочете урізноманітнити гардероб красивими речима, то радимо придивитися до вбрання та взуття, яке цієї осені на піку популярності.

Читайте також 5 гольфів, які потрібні дівчатам цієї осені: модні поради від Андре Тана

Які речі в моді цієї осені?

Светр з V-подібним вирізом

У моду знову повертається светр з V-подібним вирізом. Його можна стилізувати з сорочками чи доповнювати мінімалістичними ланцюжками з кулонами.

Німецька модниця Леоні Ганне обрала для себе кремовий светр з коміром, поєднавши його з чорними штанами, коричневим жакетом і сумкою із замші.

Мішкуваті джинси

Скільки б не говорили про повернення джинсі скіні, мішкуваті моделі неможливо замінити. Вони вже встигли оселитися у гардеробах багатьох модниць. Джинси ідеально підходять для міських прогулянок, чи для вишуканих образів на побачення. Потрібно лише їх довершити чоботами на підборах, а для пішої ходи – зручними кросівками.

Коричневі кросівки

Кросівки коричневого кольору стали головним трендом осені, пише видання Vogue British. Замість класичного білого взуття, модниці все частіше обирають коричневі кросівки, якими довершують стильні образи. Дівчата обирають для себе замшеві моделі, які добре носяться й легкі в догляді. А ще таке взуття вдало пасує до замшевих сумок та блейзерів.

Яка ще річ є модною восени?