Так, експерти британського модного бренду Joe Browns радять використовувати метод пакування "5-4-3-2-1". Як використати цю формулу, розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mirror.

Як скласти у валізу до 30 варіантів одягу?

У цій стратегії пакування речей експерти рекомендують дотримуватися спрощеної формули: п'ять верхніх речей, чотири нижніх, три пари взуття, дві сумки та одна річ, адаптована до місця призначення.

Такий підхід дозволяє мандрівникам створювати до 30 комбінацій вбрання, які зручно поміщаються в одну одиницю ручної поклажі.

Наприклад, для пляжного відпочинку за такою схемою можна взяти:

5 верхніх речей: повсякденні майки, легкі блузки й більш елегантний верх для вечері;

4 нижніх речі: шорти, спідниці та штани;

3 пари взуття: для прогулянок містом, для басейну і для вечірнього виходу;

2 сумки: велика сумка для дня і менша сумка для елегантних вечер;

1 річ, пов'язана з місцем призначення: купальник для пляжу.

Якщо ж у багажі ще залишилося місце, подумайте про те, щоб покласти кілька універсальних речей, наприклад, багатофункціональну сукню або накидку для басейну.



Як спакувати у валізу більше речей / Фото Unsplash

Втім, пакування раціональної кількості речей дозволить використати меншу валізу і заощадить кошти, які в разі надмірної ваги доведеться доплатити.

Модні експерти також радять обирати багатофункціональний одяг. Перед тим як пакувати валізу, важливо оцінити, як кожна річ поєднується з іншими, щоб одразу створити готові образи.

