Когда температура начинает снижаться, время переходить на обувь, которая обеспечивает больше тепла, сохраняя при этом комфорт. В сентябре этого года будут доминировать именно такие стильные варианты, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Какая обувь будет в тренде осенью?

В сентябре этого года балетки готовятся к значительному возвращению на модную сцену, черпая вдохновение в своих корнях из мира танца. Это возрождение в значительной степени связано с культовым французским брендом Repetto, известным своей элегантной обувью. Модель Zizi, которую в 1970-х годах носил певец и актер Серж Генсбур, возглавила это возвращение.

Названные в честь известной танцовщицы Зизи Жанмер, которая была невесткой основательницы Repetto, Роуз Репетто, эти туфли сочетают классический дизайн дерби с мягкостью кожи. Именно эти балетки станут главным обувным трендом начала осени 2025 года.



Балетки Zizi – тренд осени 2025 / Фото Celine

Новый дизайн отличается удобной посадкой, подобной традиционным балеткам, но имеет более прочную подошву, что обеспечивает лучшую поддержку. Кроме того, обувь имеет небольшой каблук, что добавляет нотку изысканности.

Балетки можно сочетать с различными женственными нарядами, в частности платьями и юбками, а также дополнять ансамбли в стиле "преппи", тренчи и плащи. Фирменное сочетание этих туфель с джинсовым total look служит стильным вдохновением для осени.



Эта модель придет на замену традиционным балеткам / Фото Celine

