На перший план виходять джинси прямого крою, які вважаються базою та ніколи не виходять з моди, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. А ще актуальною залишиться сучасна модель широких джинсів та особливий варіант – джинси кльош. У добірці зібрано кілька пар, які варто додати до списку покупок цього сезону.

Які джинси купити восени?

Джинси прямого крою

Обирайте на осінь джинси прямого крою на високій посадці. Такий фасон допоможе відчувати себе комфортно й дозволить створити безліч безпрограшних стилізацій. Джинси підходять практично до будь-якої фігури, вдало підкреслюють лінію стегон та подовжують ноги. Доволі красиво виглядають в парі з туфлями на підборах та вишуканим верхом – блузою чи топом.



Модні джинси на осінь 2025 / Фото Pinterest

Розкльошені джинси

Джинси кльош повернулися в моду кілька сезонів тому. Вони чудово підходять для створення образів у стилі бохо, тож стилісти радять довершувати їх сорочками та блузами вільного крою. Найкраще джинси кльош виглядають, якщо їх носити не з кросівками чи черевиками, а чоботами на підборах.



Модні джинси на осінь 2025 / Фото Pinterest

Широкі джинси

Саме ці джинси є улюбленою моделлю багатьох дівчат. Вони вільно сидять, не обтискають фігуру й мають м’яку фактуру. Поєднуються широкі джинси з будь-яким верхнім одягом та взуттям – від шкіряних курток й пальт до кросівок та уггів на платформі.



Модні джинси на осінь 2025 / Фото Pinterest

Модне британське видання Who What Wear розповіло, що цієї осені буде актуальним темний насичений денім. Саме такий колір стане найкращим стилістичним рішенням. Модниці можуть придивитися до "брудного" деніму, який виглядає наче зношені джинси. А ще в тренді залишаться довгі та вільні силуети, без яких нам не обійтися.

Якого кольору модні джинси восени?