Неочікуваним фаворитом сезону є кругла шапка з екохутра, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Вони нагадують моду 80-х років, але вже дещо з сучаснішим вайбом.

Як виглядає трендовий головний убір зими?

Хутряна шапка, яка має назву пілбокс, є актуальною на цю зиму. Вона представлена у магазинах Zara, House, Reserved, тож її придбати зможуть всі, хто стежить за трендами. Та якщо раніше ці шапки виготовляли з хутра, то тепер лише виключно зі штучного матеріалу.



Модні шапки на зимову пору / Фото Cosmopolitan

Модний головний убір виглядає досить ефектно та елегантно, особливо якщо поєднувати його з шубою, дублянкою, стильним пуховиком чи пальтом з хутряними вставками, який набирає популярності цього сезону.

А ще така шапка ідеально пасуватиме для відпочинку на гірськолижному курорті. Нею можна доповнювати лижний костюм чи створювати монохромний образ у світлих чи темних тонах, які однаково гарно дивляться на тлі засніжених гір.



Великі й пухнасті хутряні шапки створюють красивий контраст навіть з мінімалістичним пальтом чи пуховиком. Такий головний убір ідеально виручить тоді, коли треба створити бездоганний образ з додаванням головної родзинки. Саме за це відповідатиме хутряна шапка.

Найкраще хутряні шапки поєднувати з шубами цього сезону, пише Vogue. Наймоднішими фасонами шуб на зиму є короткі шуби в природних відтінках, кольорові короткі шуби та довгі шуби міді чи максі. Крім шуб, у моді залишаються пальта з вбудованим шарфом і пальта з високим коміром та хутром навколо шиї та рукавів.

