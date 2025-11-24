У холодну пору светри є важливим елементом гардероба, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Тепла річ забезпечує комфорт, а стильний дизайн допомагає вдало застилізувати її з різними образами.

Який светр у смужку модний взимку?

Стилісти радять керуватися простим правилом. Якщо смужка широка – потрібно обмежитися двома кольорами, а якщо вузька – використовуйте всю палітру веселки. Для вигідного підкреслення силуету – звертайте увагу на крій.

Подовжений светр та розмір оверсайз найкраще виглядає з широкими смужками, а короткі й обтислі моделі підкреслять фігуру у вузьку смужку.

Поєднувати светр у смужку найкраще зі штанами. Це можуть бути класичні джинси, вельветові штани чи базові штани палаццо. Якщо дозволятимуть погодні умови, то до джинсів можна підібрати кросівки.

Кольорова смужка вже сама по собі робить светр яскравим акцентом, тому не варто перевантажувати образ. Штани, лосини чи взуття мають бути в нейтральних тонах. Светр у яскраву смужку – це ключовий модний мастхев, завдяки якому вдасться оживити гардероб насиченими кольорами та отримати свіжий образ.

Окрім светрів, актуальними в зимову пору є гольфи, пише In Journal. Гольф можна поєднувати з джинсами, пальто, светрами та мініспідницями для створення різноманітних образів у холодну пору. Водолазка з джинсами, довгим пальто, светром або короткою спідницею створює універсальні та стильні комбінації для щоденного носіння або офісу.

Які ще модні новинки варто знати?