Стилісти радять спочатку інвестувати у якісний верхній одяг, тоді у шкіряні чоботи, а далі вже додати до своїх образів красивий светр, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Європейські модниці вже активно носять светри у ромби, тож ми покажемо, з чим їх стильно носити.

Такі светри колись носили наші батьки, а зараз вони представлені у відомих магазинах: H&M, Zara та Stradivarius. Принт є одним із символів естетики преппі, яка повернулася в моду цього року. Тепер цікавий светр знайшов своє місце в гардеробі кожного інфлюенсера

З чим носити светр у ромби?

Светр з вовняними штанами

Таке поєднання можна носити за будь-якої нагоди – в офіс чи на вечерю з подругами. Поєднання светра зі штанами виглядає вишукано, а жакет може додати образу особливого шарму.

Бордовий светр та коричневі штани

Для створення шикарного образу, поєднайте бордовий светр зі світло-коричневими штанами та бордовим верхнім одягом. Такі сучасні колірні поєднання можна носити хоч кожного дня.

Міський шик

Окрім светра, звертайте ще увагу на кардиган у ромби. Він добре поєднається зі штанами палаццо й чоботами на підборах. Довершити такий ансамбль речей можна довгим пальто.

Видання Real Simple розповіло про ще кілька цікавих светрів, які можна купити на зиму. До списку входить п'ять стильних варіантів: вкорочений светр, класичний об'ємний светр, монохромні комплекти, текстурні светри та светри з візерунком Аргайл. Ці варіанти охоплюють різні стилі – від грубих в’язок до модних візерунків.

