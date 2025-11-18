У холодну пору рукавиці знаходять своє істинне призначення, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Шкіряні рукавиці поєднують у собі функціональність та вишуканість, тож вдало довершать будь-який образ.

Які рукавиці в моді цього року?

У Середньовіччі шкіряні рукавиці були символом соціального статусу, а в епоху Відродження – невід’ємна деталь моди при французькому чи італійському дворі. Впродовж XIX та XX століття, жодна дама не виходила з дому без шкіряних рукавичок, які були необхідними для денних та вечірніх образів.

Популярність рукавичкам принесли ікони кіно Одрі Гепберн та Грейс Келлі. Вони одягали аксесуари у багатьох сценах, що увійшли до історії моди. Сьогодні функція рукавичок вже дещо змінилася. Від обов’язкового аксесуару вони перейшли до естетичного.

Рукавиці здатні не лише зігріти руки, коли температура повітря падає нижче нуля, але й чудово вписуються в зимові аутфіти. Рукавиці представили на подіумах багато модних брендів: Prada, Miu Miu, Khaite та Bottega Veneta.

Наймоднішими вважаються рукавиці вище ліктів, а серед практичних варіантів – рукавиці середньої довжини чи короткі класичні моделі з тонкої шкіри. Чорні та коричневі кольори є вічною класикою, а до цікавіших відтінків належить бордовий, оливковий, сірий чи навіть білий.

Рукавиці довершать дублянки, шуби, пальта та навіть пуховики, а модні ідеї стилізацій можна знайти на сторінках європейських модниць.

Готуючись до зими, стилісти радять звернути увагу на ще кілька цікавих речей, пише City Magazine. Фахівці радять придбати пуховик з високим коміром, трикотажний светр з принтом в ромби, темні джинси, та замшеві аксесуари. Коричневі джинси вважаються модною альтернативою класичним синім джинсам, особливо для створення монохромних образів.

Які речі будуть в тренді взимку?