В холодное время перчатки находят свое истинное предназначение, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Кожаные перчатки сочетают в себе функциональность и изысканность, поэтому удачно завершат любой образ.

Какие перчатки в моде в этом году?

В Средневековье кожаные перчатки были символом социального статуса, а в эпоху Возрождения – неотъемлемая деталь моды при французском или итальянском дворе. В течение XIX и XX века, ни одна дама не выходила из дома без кожаных перчаток, которые были необходимы для дневных и вечерних образов.

Популярность перчаткам принесли иконы кино Одри Хепберн и Грейс Келли. Они надевали аксессуары во многих сценах, вошедших в историю моды. Сегодня функция перчаток уже несколько изменилась. От обязательного аксессуара они перешли к эстетическому.

Варежки способны не только согреть руки, когда температура воздуха падает ниже нуля, но и прекрасно вписываются в зимние аутфиты. Варежки представили на подиумах многие модные бренды: Prada, Miu Miu, Khaite и Bottega Veneta.

Самыми модными считаются перчатки выше локтей, а среди практичных вариантов – перчатки средней длины или короткие классические модели из тонкой кожи. Черные и коричневые цвета являются вечной классикой, а к интересным оттенкам принадлежит бордовый, оливковый, серый или даже белый.

Варежки довершат дубленки, шубы, пальто и даже пуховики, а модные идеи стилизаций можно найти на страницах европейских модниц.

Готовясь к зиме, стилисты советуют обратить внимание на еще несколько интересных вещей, пишет City Magazine. Специалисты советуют приобрести пуховик с высоким воротником, трикотажный свитер с принтом в ромбы, темные джинсы, и замшевые аксессуары. Коричневые джинсы считаются модной альтернативой классическим синим джинсам, особенно для создания монохромных образов.

Какие вещи будут в тренде зимой?