В холодное время свитера являются важным элементом гардероба, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Теплая вещь обеспечивает комфорт, а стильный дизайн помогает удачно застилизировать ее с различными образами.

Какой свитер в полоску модный зимой?

Стилисты советуют руководствоваться простым правилом. Если полоска широкая – нужно ограничиться двумя цветами, а если узкая – используйте всю палитру радуги. Для выгодного подчеркивания силуэта – обращайте внимание на крой.

Удлиненный свитер и размер оверсайз лучше всего смотрится с широкими полосками, а короткие и облегающие модели подчеркнут фигуру в узкую полоску.

Сочетать свитер в полоску лучше всего с брюками. Это могут быть классические джинсы, вельветовые брюки или базовые брюки палаццо. Если позволят погодные условия, то к джинсам можно подобрать кроссовки.

Цветная полоска уже сама по себе делает свитер ярким акцентом, поэтому не стоит перегружать образ. Брюки, лосины или обувь должны быть в нейтральных тонах. Свитер в яркую полоску – это ключевой модный мастхэв, благодаря которому удастся оживить гардероб насыщенными цветами и получить свежий образ.

Кроме свитеров, актуальными в зимнее время являются гольфы, пишет In Journal. Гольф можно сочетать с джинсами, пальто, свитерами и мини-юбками для создания различных образов в холодное время. Водолазка с джинсами, длинным пальто, свитером или короткой юбкой создает универсальные и стильные комбинации для ежедневного ношения или офиса.

Какие еще модные новинки стоит знать?