Колготки присутні в арсеналі кожної жінки, а в осінньо-зимовий період нам без них не обійтися, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Eabha O’Donoghue.

Часом на виробах утворюються стрілки, затягування чи дірки. Є кілька лайфхаків, які допоможуть приховати недоліки, але спочатку радимо ознайомитися з порадами, які вбережуть колготки від рвання.

Що зробити, щоб капронові колготки не рвалися?

Використання лаку

Є один дуже простий та ефективний спосіб, який допомагає розриву колготок. Їх необхідно побризкати лаком для волосся. Застосування цього засобу зміцнює волокна колготокт та зробить їх стійкішими до пошкоджень. Наносити лак потрібно в невеликій кількості, щоб не зробити їх занадто жорсткими.

Заморожування

Інстаграм-блогерка Klaudia Kupiec розповіла про цікавий метод заморожування. Замочіть капронові колготки в холодній воді, а тоді акуратно відтисніть зайву воду. Вологі колготки помістіть у пакет та закрийте його. Далі їх варто залишити у морозилці на кілька годин чи на всю ніч. Низька температура допоможе зміцнити тканину й зробити її стійкою до різних пошкоджень.

Після заморожування дістаньте колготки з морозилки й дайте їм розморозитися за кімнатної температури. Не потрібно їх розморожувати за допомогою фену, бо така дія лише пошкодить матеріал. Заморожування зробить нитки чутливішими до тертя та пошкоджень.

Чим прибрати стрілки на колготках?

Позбутися дірки на колготках досить просто. Потрібно закрити її прозорим лаком для нігтів. Ця хитрість допоможе зупинити процес руйнування капрону.

Велику дірку можна непомітно зашити нитками. Голка повинна бути дуже тонкою, а нитки – бавовняними. Рухайтеся зверху до низу, зашиваючи порвані колготи стібками.

Які ще є цікаві лайфхаки?