Колготки присутствуют в арсенале каждой женщины, а в осенне-зимний период нам без них не обойтись, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Eabha O'Donoghue.

Иногда на изделиях образуются стрелки, затягивания или дырки. Есть несколько лайфхаков, которые помогут скрыть недостатки, но сначала советуем ознакомиться с советами, которые уберегут колготки от рвания.

Что сделать, чтобы капроновые колготки не рвались?

Использование лака

Есть один очень простой и эффективный способ, который помогает разрыву колготок. Их необходимо побрызгать лаком для волос. Применение этого средства укрепляет волокна колготокт и сделает их более устойчивыми к повреждениям. Наносить лак нужно в небольшом количестве, чтобы не сделать их слишком жесткими.

Замораживание

Инстаграм-блогерка Klaudia Kupiec рассказала об интересном методе замораживания. Замочите капроновые колготки в холодной воде, а потом аккуратно отожмите лишнюю воду. Влажные колготки поместите в пакет и закройте его. Далее их следует оставить в морозилке на несколько часов или на всю ночь. Низкая температура поможет укрепить ткань и сделать ее устойчивой к различным повреждениям.

После замораживания достаньте колготки из морозилки и дайте им разморозиться при комнатной температуре. Не нужно их размораживать с помощью фена, потому что такое действие только повредит материал. Замораживание сделает нити более чувствительными к трению и повреждениям.

Чем убрать стрелки на колготках?

Избавиться от дырки на колготках достаточно просто. Нужно закрыть ее прозрачным лаком для ногтей. Эта хитрость поможет остановить процесс разрушения капрона.

Большую дырку можно незаметно зашить нитками. Игла должна быть очень тонкой, а нитки – хлопковыми. Двигайтесь сверху вниз, зашивая порванные колготы стежками.

Какие еще есть интересные лайфхаки?