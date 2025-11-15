Жінки у зрілому віці змінюють свій вигляд завдяки зачісці чи макіяжу, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Та виявляється, освіжити вигляд можуть звичайні кольори одягу, які візуально прибирають кілька зайвих років.

Які кольори омолоджують?

Оливковий

Вбрання в оливковому відтінку підійде кожній жінці. Стилісти радять комбінувати колір з яскравими речима, до прикладу, червоним відтінком.

Білий

М’який білий колір має тепліший та делікатніший вигляд, ніж сліпучий чисто-білий. Відтінок добре підсвічує шкіру та є універсальним базовим тоном на будь-який сезон.

Рожевий

Щоб додати образу сяйва, радимо обирати рожеві тони в образі. Пастельний колір здатен надати обличчю свіжості та м’яких рис. Рожевий підійде для повсякденних чи романтичних образів.

Бордовий

Цей колір є справжньою класикою для тих, хто хоче мати дорогий образ з глибиною та солідним акцентом. Усі речі бордового відтінку мають вишуканий вигляд.

Темно-сірий

Часом чорний видається занадто темним, тому краще зробити ставку на темно-синій відтінок. Він не зробить обличчя втомленим, а лише освіжить його й додасть благородності. Темно-синій також виглядає ефектно, не менше, ніж чорний.

Ресур VegOut радить жінкам після 50 років радять позбутися старих речей і віддавати перевагу сучасним силуетам, щоб виглядати стильно. Важливо обирати комфортне й стильне взуття, не перестаратися з аксесуарами і правильно підібрати спідню білизну.

