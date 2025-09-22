Освіжити образ дуже просто – для цього потрібно лише зробити стрижку, пише 24 Канал з посиланням на NV. Навіть незначне оновлення образу одразу змінює вигляд людини, надає їй настрою та підкреслює всі переваги.

Отримати молодий вигляд можна зовсім без ніяких косметичних процедур. Саме грамотно підібрана стрижка здатна візуально скинути кілька зайвих років.

Яку омолоджуючу стрижку зробити після 50 років?

Хвилястий боб

М’які хвильки здатні надати волоссю об’єм та зробити його живішим. Стрижка підійде тим жінкам, які хочуть додати об’єму тонкому волоссю й підкреслити риси обличчя.

Піксі-боб

Ця зачіска вважається позачасовою. Коротка стрижка звужується позаду та з боків, а верхня частина залишається трохи довга. За бажання, таку стрижку можна зробити з чубчиком. Для підтримки форми, до перукаря варто навідуватися кожного місяця.

Довге піксі

Стрижка виглядає досить жіночно й пом’якшує обличчя. Перукарі роблять коротку довжину ззаду й боків, а зверху – довшу.

Коротка багатошарова стрижка

Багатошарові пасма створюють ефект об’єму, завдяки чому волосся виглядає легшим й живішим, пише The Right Hairstyles. А ще коротка стрижка акцентує увагу на виразності рис, а не на вікових змінах.

Які стрижки зробити жінкам після 40 років?