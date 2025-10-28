Задля комфорту джинси можна вкоротити, але так, щоб в будь-який момент мати змогу знову отримати довгу штанину, яка пасуватиме до чобіт на підборах, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.

Читайте також Як прибрати запах секонду: працює навіть без прання

Як вкоротити джинси без підрізання?

Якщо довгі джинси ви часто носити джинси, але затоптуєте ними підлогу й відчуваєте дискомфорт від такого носіння, то варто вдатися до цікавого лайфхаку, яким користуються навіть відомі моделі.

Вам знадобляться звичайні булавки, які швидко допоможуть вирішити проблему. Складіть зручно джинси, а тоді зробіть двошарову складку, яку потрібно заколоти булавкою. Те ж саме потрібно повторити з другою штаниною.

Ця проста дія на кілька секунд допоможе врятувати джинси від бруду та мокрих калюж. Та що цікаво, ззаду на подолі зовсім не помітно, що на штанинах прикріплені булавки.

Лайфхак з вкороченням джинсів: дивіться відео

Видання Vogue пише, що цього сезону в моді три моделі джинсів: прямого крою, розкльошені та широкі. Джинси прямого крою підходять для створення стилізацій, розкльошені поєднуються з чоботами на підборах, а широкі джинси зручні з будь-яким верхнім одягом.

Якого кольору модні джинси восени?