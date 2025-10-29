Фази Місяця мають помітний вплив на настрій людини, її самопочуття та навіть побутові ситуації, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live. Від обраного дня буде залежати, наскільки вдалими будуть ваші покупки.
За місячним календарем на листопад 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:
- Зростаючий Місяць: 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада;
- Повня: 5 листопада;
- Спадний Місяць: 6 – 19 листопада;
- Молодик: 20 листопада.
У які дні можна здійснювати покупки у листопаді?
Зростаючий Місяць – найкращий період для покупок. Усе, що ви придбаєте потішить вас: речі довго будуть служити, взуття стане зручним, а аксесуари – улюбленими.
Зростаючий Місяць підходить для покупок / Фото Pexels
Молодик – у цей день покупки принесуть позитивну енергетику й подарують гарний настрій. Час добре підходить для оновлення гардероба. Корисно купувати верхній одяг на зиму чи взуття.
У які дні краще утриматися від покупок?
Повня – часто в цей день відбуваються мимовільні покупки, про які потім жаліють. Є великий ризик купити щось імпульсивно, а потім пошкодувати. За бажання, можна прогулятися торговим центром для натхнення.
Спадаючий Місяць – покупки в цю пору потрібно робити обдумано. У цей час рекомендовано купувати лише щось за списком – від побутових речей до одягу чи важливих запланованих покупок.
Ці поради допоможуть вам зрозуміти, коли можна здійснювати покупки, а коли від них краще утриматися, щоб не витратити гроші даремно.
Що ще радять місячні календарі на листопад?
У листопаді 2025 року найкращими днями для стрижки волосся є періоди зростаючого Місяця (1-4, 21-30 листопада) та повні (5 листопада).
Найкращий час для манікюру – зростаючий Місяць, а Молодик не підходить для процедур, краще займатися домашнім доглядом за нігтями.