Фазы Луны имеют заметное влияние на настроение человека, его самочувствие и даже бытовые ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. От выбранного дня будет зависеть, насколько удачными будут ваши покупки.
Читайте также Лунный календарь окрашивания на ноябрь: когда стоит записываться к мастеру
По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна: 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября;
- Полнолуние: 5 ноября;
- Убывающая Луна: 6 – 19 ноября;
- Новолуние: 20 ноября.
В какие дни можно совершать покупки в ноябре?
Растущая Луна – лучший период для покупок. Все, что вы приобретете порадует вас: вещи долго будут служить, обувь станет удобным, а аксессуары – любимыми.
Растущая Луна подходит для покупок / Фото Pexels
Новолуние – в этот день покупки принесут положительную энергетику и подарят хорошее настроение. Время хорошо подходит для обновления гардероба. Полезно покупать верхнюю одежду на зиму или обувь.
В какие дни лучше воздержаться от покупок?
Полнолуние – часто в этот день совершаются непроизвольные покупки, о которых потом жалеют. Есть большой риск купить что-то импульсивно, а потом пожалеть. При желании, можно прогуляться по торговому центру для вдохновения.
Убывающая Луна – покупки в эту пору нужно делать обдуманно. В это время рекомендуется покупать только что-то по списку – от бытовых вещей до одежды или важных запланированных покупок.
Эти советы помогут вам понять, когда можно совершать покупки, а когда от них лучше воздержаться, чтобы не потратить деньги впустую.
Что еще советуют лунные календари на ноябрь?
В ноябре 2025 года лучшими днями для стрижки волос являются периоды растущей Луны (1-4, 21-30 ноября) и полнолуния (5 ноября).
Лучшее время для маникюра – растущая Луна, а Новолуние не подходит для процедур, лучше заниматься домашним уходом за ногтями.