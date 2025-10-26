В разные фазы Луны, волосы по-разному реагируют на стрижки, уходовые процедуры и даже окрашивание, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live.. Для тех, кто планирует визит к мастеру в ноябре, советуем обратить внимание на положительные дни, которые принесут хороший результат.

По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября;

: 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября; Полнолуние : 5 ноября;

: 5 ноября; Убывающая Луна : 6 – 19 ноября;

: 6 – 19 ноября; Новолуние: 20 ноября.

Когда можно красить волосы в ноябре?

В растущую Луну краска ляжет по волосам ровно, а цвет получится насыщенным и долго будет держаться. Именно этот период является лучшим временем для изменения оттенка или обновления цвета.

В Полнолуние стоит быть осторожными. Цвет может получиться не таким, как планировалось, а краска быстро смоется.

Убывающая Луна не подходит для осветления волос или радикального изменения цвета. Можно только тонировать астма в естественный оттенок для достижения блеска.

Воздержаться от любых вмешательств нужно во время, когда Луна находится в Новолуние. От окрашивания лучше воздержаться в этот день.

Благоприятные дни для окрашивания волос: 1, 2, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24 ноября.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос: 4, 5, 8, 16, 18, 20, 23, 25 ноября.

Эти советы помогут вам определить лучший день для окрашивания, чтобы не только улучшить свой внешний вид, но и дополнительно получить прилив энергии.