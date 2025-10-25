Маникюр сделан в определенный день, не только подарит ногтям красоту, но и привлечет хорошие события в жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live.

Обычный поход к мастеру, но в конкретный день, поможет привлечь что-то приятное: знакомство с хорошими людьми, увеличение средств, получение подарка или решение сложных вопросов.

Для женщин, которые верят в даты и их свойства, предлагаем посмотреть лучшие дни для похода к мастеру в ноябре.



Лунный календарь маникюра на ноябрь / Фото Freepek

По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна: 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября;

5 ноября; Убывающая Луна : 6 – 19 ноября;

: 6 – 19 ноября; Новолуние: 20 ноября.

Когда делать маникюр в ноябре?

Растущая Луна

Это время является лучшим для маникюра и любым уходом за ногтями. После похода к мастеру ногти начнут расти быстрее, но станут крепче. В эти дни полезно делать укрепляющее покрытие. Среди рекомендованных оттенков – молочный, розовый, нюдовый, перламутровый и золотистый.

Полнолуние

По энергетике этот день является очень мощным. Среда идеально подходит для яркого дизайна. Обрезать ногти в этот день очень коротко не стоит, потому что могут стать хрупким. Делайте ставку на глиттер, зеркальный блеск и втирку.

Нисходящая Луна

В этот период ногти растут медленнее, поэтому стоит делать гигиенический маникюр и удалять кутикулу. Время подходит для лечения ломкости, нанесения питательных масел. Рекомендуется избегать наращивания на изменения формы ногтей. Среди лучших оттенков на этот период выделяют кофейные, серые, бордовые и карамельные цвета.

Новолуние

День не слишком подходит для различных процедур. Лучше в этот день не записываться на процедуру к мастеру, а сделать восстановительные процедуры для ногтей в домашних условиях.

Астрологи советуют ограничить поход к мастеру маникюра в дни, когда Луна в Новолуние или Полнолуние, а все остальные даты подходят прекрасно для обновления ногтей.