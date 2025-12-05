Если на темных пуховиках следы от тоналки не сильно заметны, то пятна на светлых куртках становятся катастрофическими, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Скок Виктории.

Пятна на пуховике надо чистить достаточно осторожно, используя только безопасные средства. Здесь надо учесть деликатную внешнюю ткань и внутреннее пуховое наполнение, которое теряет объем под воздействием влаги. Часто пуховики имеют плотную нейлоновую ткань, которая обработана водоотталкивающим покрытием.

И если это покрытие отталкивает жидкость, то как только тональный крем остается на ткани, то прочно связывается с волокнами, поскольку содержит в своем составе масла.

Постоянная стирка пуховой куртки может повреждать эффективность изоляции, поэтому лучше использовать точечную очистку. Блогер рассказала, что есть два простых способа, которые легко повторить.

Чем очистить пуховик от тоналки?

Легкие загрязнения можно отмыть влажными салфетками. Если пятно свежее, то тоналка быстро отчистится. Другой метод – тоже действенный. Нужно лишь на ватный спонжик нанести мицеллярную воду. На двух сторонах воротничка девушка попробовала два лайфхака и работают они почти одинаково.

Блогерша Диана Гологовец также попробовала метод очистки тональной основы, но уже на белоснежном свитере. Чтобы не стирать изделие, они лишь нанесла на спонжик мицеллярку, сделала несколько движений – и свитер снова стал чистым.

Какие еще советы стоит знать?