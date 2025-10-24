Владелица салона Тэмми Козловски отметила, что лучше всего визуально омолаживает руки микрофренч, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade. Среди всех цветов лаков, именно идеальная база и тоненькая белая полоска на кончиках ногтей – топовый вариант.

Читайте также 7 оригинальный идей маникюра на Хэллоуин: все захотят смотреть на ваши ногти

Как выглядит микрофренч?

Французский маникюр – это классика, которая никогда не выходит из моды. Такие ногти сочетают в себе минимализм и современность, а френч одинаково подходит молодым девушкам и женщинам постарше.

Мастера любят делать такой маникюр женщинам, потому что его универсальность позволяет его создать на любых ногтях – квадратной, овальной миндалевидной формы.



Лучший маникюр для женщин старшего возраста / Фото Pinterest

Независимо от стиля, французский маникюр добавляет рукам аккуратности и ухоженности. Классический френч предусматривает полоску на свободном крае ногтя, а вот микрофренч предусматривает очень тонкую линию, которая и придает ногтям изящества.



Лучший маникюр для женщин старшего возраста / Фото Pinterest

Мастер Тэмми Козловски добавила, что френч прекрасно освежает руки и делает ногти ухоженными. Классический маникюр предусматривает молочную, светло-розовую и персиковую базу и белыми кончиками. Для тех, кто любит креативный дизайн, то может вместо белого лака выбрать любой цвет.

Издание Vogue пишет, что популярность на микрофренч пошла от мастера маникюра Ким Труонг. Ее клиентками являются Кэти Перри, Дженнифер Энистон, Джессика Альба и Кортни Кардашян. Благодаря последней идея тонкого французского маникюра разлетелась повсюду. Теперь микротренч – это новая версия классического френча.

Какой маникюр осенью является самым популярным?