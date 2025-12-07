Большинство женщин хотят войти в 2026 год с новой прической, чтобы освежить свой образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Стилисты отобрали несколько лучших стрижек, которые делают черты лица более мягкими и добавляют образу молодости. В подборке приведены 5 лучших вариантов причесок, которые точно понравятся многим.

Какая стрижка способна омолодить?

Французское каре

Эта стрижка выше линии челюсти с легкими слоями добавляет объема и текстуры. Такую прическу носили Хейли Бибер, Сидни Суини и Памела Андерсон. Они собственным примером показали, что стрижка работает на любом типе волос: прямых, волнистых или вьющихся.

Стрижка бабочка

Эта прическа уже несколько лет не сходит с популярности. Ее обожают женщины, которые любят стрижку с легким эффектом подвижности. Такую прическу выбрали для себя Марго Робби, Дженнифер Энистон и Дженна Ортега.

Челка в стиле 70-х годов

Многие бренды во время показа коллекций выпускали на подиум моделей с челкой в стиле 70-х годов. Ее фишка заключается в коротком центре и удлиненных прядях по бокам. Челка удачно обрамляет лицо и делает черты мягче и естественнее, визуально омолаживая.

Длинные ровно подрезанные волосы

Такая стрижка является классикой, что не сдает позиций. Длинные волосы с ровным срезом визуально выглядят гуще, блестящими и здоровыми. Преимуществом стрижки является то, что она подходит различным формам лица. Наоми Кэмпбелл – пример того, что стрижка выглядит дорого и элегантно.

Christy cut

Стрижка вдохновлена образом Кристи Терлингтон. Она идеальный вариант для тех, кто хочет быстро освежить вид. Прическа почти не требует ухода и прекрасно смягчает черты лица.

Стилисты советуют женщинам после 60 лет избегать причесок с чрезмерным начесом, тонкой челкой, тяжелым каре без слоев, черным окрашиванием и волнами гофре, пишет Veg Out. Эти прически могут подчеркнуть морщины, увеличить лоб или сделать лицо более строгим, поэтому лучше выбирать мягкие слои, легкое градуирование и светлые оттенки.

