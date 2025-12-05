Круглое лицо можно превратить в сильную сторону, если правильно подобрать стрижку, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Spain. Форма лица в зависимости от длины и формы стрижки может иметь совсем другой вид. Именно поэтому нужно обратиться к мастеру, который сможет адаптировать прическу под индивидуальные черты.

Читайте также Как повторить прическу ведущей "Любовь на выживание": Lida Lee показала, как ее сделать

Испанские эксперты Эдуардо и Кике Санчес рассказали о стрижках, которые лучше всего подходят для круглого лица.

Какие стрижки подходят к круглому лицу?

Длинные слои и длина миди

Главное – создать эффект легкого удлиненного лица. Лучше всего подходят градуированные стрижки с длинными передними слоями. Длина является достаточно важной, потому что короткие стрижки еще больше подчеркивают округлость, а очень длинные волосы могут тянуть лицо вниз. Универсальная длина – миди.

Длинные волосы в пределах разумного

Но даже длинные волосы могут удлинять лицо. Лучшим вариантом являются пряди, которые опускаются ниже ключиц и касаются зоны подмышек. Дополните их челкой-шторкой или подвижными кончиками.

Боковая челка

Лучше всего для круглого лица подходит боковая челка. Она визуально вытягивает лицо и добавляет образу легкости.

Пикси или короткая стрижка с длинными элементами

Короткие стрижки не являются запрещенными для круглого лица. Кике Санчес рекомендует сделать пикси с челкой, укладываемой набок.

Гладкая длина миди с градуировкой

Такая стрижка будет в моде в 2026 году. Главное – это избегать стрижек с четкими линиями (боб или каре), которые еще больше усиливают округлость лица. Пробор в такой стрижке стоит делать боковой. Таким образом он увеличит объем сверху и визуально вытянет черты.

Для овального лица подходят другие стрижки, пишет Who What Wear. Овальному лицу подходит лонг-боб, многослойность, челка, текстурное пикси и шегги до плеч. Эти прически подчеркивают структуру лица, добавляют сбалансированности и могут иметь современный и смелый вид.

Какие еще есть интересные новости?