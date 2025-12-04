Недавно стартовал новый сезон развлекательного шоу "Любовь на выживание", поэтому внимание к исполнительнице приковано еще больше, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу певицы. В видеоролике Lida Lee показала, как быстро и легко делает свою фирменную прическу.

Как повторить прическу певицы Lida Lee?

Знаменитость поделилась с подписчиками коротким видеороликом, в котором пошагово показала, как создает свою самую популярную прическу. Техника оказалась довольно простой, поэтому с ней может справиться каждая.

После мытья волос Лидия хаотичными движениями уложила передние пряди до образования кудрей. Далее она нанесла небольшое количество средства Kerastase на ладони и втерла его в пряди. Певица использует бежевую линейку для кудрей.

Следующим шагом стало нанесение геля для укладки волос. После использования двух основных средств певица с помощью насадки высушила волосы таким образом, что сзади они остались ровными, а спереди – волнистыми с легким мокрым эффектом.

Чтобы эффект от такой прически держался как можно дольше, исполнительница нанесла на пряди стайлинг-спрей.

Туториал на прическу Lida Lee: смотрите видео

К слову, этой зимой в моде стрижка боб, пишет Harpers Bazaar. Прическа подходит для женщин всех возрастов. Особенно тех, кто имеет минимум времени на уход. Боб прекрасно сохраняет форму под верхней одеждой и актуален для зимы. Нужен только фен, круглая щетка и прическа получит желаемую форму. А чтобы волосы выглядели красивыми, воспользуйтесь средствами для ухода за прядями в зимнее время.

