Высокий хвост можно адаптировать к любому наряду – от платья до костюма или корсета, пишет 24 Канал. Такая прическа выглядит опрятно, стильно и не утяжеляет образ. Благодаря собранным волосам можно сделать акцент на лице или аксессуарах.

Конский хвост придаст новогоднему образу элегантности. Он визуально вытягивает силуэт и добавляет аутфиту легкости и романтичности. Кроме того, прическа является довольно практичной и долговечной. Хвост поможет сохранить волосы в идеальном состоянии в течение всего вечера.

По желанию, волосы можно довершить интересными заколками или резинками, но самым популярным является обматывание волос вокруг основания хвоста.

Как сделать прическу конский хвост?

Лучше всего прическа будет выглядеть на женщинах, которые имеют густые и объемные волосы средней или длинной длины. Преимущество этой прически в том, что она не требует много усилий или времени.



Изысканные волосы на Новый год / Фото Pinterest



Сначала хорошо расчешите волосы и соберите их в хвост. Тогда туго затяните небольшой резинкой. Отделите небольшую часть волос и оберните их вокруг резинки, прикрепив остатки двумя невидимками, чтобы хвост хорошо держался. Сверху нанесите лак для волос, чтобы прическа хорошо держалась.

Чтобы добавить объема к волосам, нужно зачесать хвост резинкой, оставив немного волос сверху незачесанными внутрь.

Как сделать конский хвост: смотрите видео

Собирать волосы можно в крабик, который снова вернулся в моду в этом году, пишет Vogue France. В тренде минималистичные крабики сдержанных цветов, которые легко интегрируются в любой гардероб. Можно ими полностью собирать волосы или только какую-то застину. Крабик подойдет для прически в новогоднюю ночь для тех, кто не любит хвост.

