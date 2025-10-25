Манікюр зроблений у певний день, не лише подарує нігтям красу, але й приверне хороші події у життя, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.

Звичайний похід до майстра, але в конкретний день, допоможе залучити щось приємне: знайомство з хорошими людьми, збільшення коштів, отримання подарунку чи вирішення складних питань.

Для жінок, які вірять у дати та їхні властивості, пропонуємо переглянути найкращі дні для походу до майстра у листопаді.



Місячний календар манікюру на листопад / Фото Freepek

За місячним календарем на листопад 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць: 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада;

1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада; Повня: 5 листопада;

5 листопада; Спадний Місяць : 6 – 19 листопада;

: 6 – 19 листопада; Молодик: 20 листопада.

Коли робити манікюр у листопаді?

Зростаючий Місяць

Цей час є найкращим для манікюру та будь-яким доглядом за нігтями. Після походу до майстра нігті почнуть рости швидше, але стануть міцнішими. У ці дні корисно робити зміцнювальне покриття. Серед рекомендованих відтінків – молочний, рожевий, нюдовий, перламутровий та золотистий.

Повня

За енергетикою цей день є дуже потужним. Середа ідеально підходить для яскравого дизайну. Обрізати нігті в цей день дуже коротко не варто, бо можуть стати крихким. Робіть ставку на глітер, дзеркальний блиск та втирку.

Спадний Місяць

У цей період нігті ростуть повільніше, тому варто робити гігієнічний манікюр та видаляти кутикулу. Час підходить для лікування ламкості, нанесення поживних олійок. Рекомендовано уникати нарощування на зміни форми нігтів. Серед найкращих відтінків на цей період виділяють кавові, сірі, бордові та карамельні кольори.

Молодик

День не надто підходить для різних процедур. Краще в цей день не записуватися на процедуру до майстра, а зробити відновлювальні процедури для нігтів у домашніх умовах.

Астрологи радять обмежити похід до майстра манікюру в дні, коли Місяць в Молодику чи Повні, а всі інші дати підходять чудово для оновлення нігтів.