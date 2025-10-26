У різні фази Місяця, волосся по-різному реагує на стрижки, доглядові процедури та навіть фарбування, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.. Для тих, хто планує візит до майстра у листопаді, радимо звернути увагу на позитивні дні, які принесуть гарний результат.

За місячним календарем на листопад 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада;

: 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада; Повня : 5 листопада;

: 5 листопада; Спадний Місяць : 6 – 19 листопада;

: 6 – 19 листопада; Молодик: 20 листопада.

Коли можна фарбувати волосся у листопаді?

У зростаючий Місяць фарба ляже по волоссю рівно, а колір вийде насиченим та довго триматиметься. Саме цей період є найкращим часом для змін відтінку чи поновлення кольору.

У Повню варто бути обережними. Колір може вийти не таким, як планувалося, а фарба швидко змиється.

Спадний Місяць не підходить для освітлення волосся чи радикальної зміни кольору. Можна лише тонувати астма у природний відтінок для досягнення блиску.

Утриматися від будь-яких втручань потрібно в час, коли Місяць перебуває у Молодику. Від фарбування краще утриматися в цей день.

Сприятливі дні для фарбування волосся: 1, 2, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24 листопада.

Несприятливі дні для фарбування волосся: 4, 5, 8, 16, 18, 20, 23, 25 листопада.

Ці поради допоможуть вам визначити найкращий день для фарбування, щоб не лише покращити свій зовнішній вигляд, але й додатково отримати прилив енергії.