На відміну від прища, набряк не так вже й легко замаскувати консилером чи пудрою, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Однак є кілька речей, які можна виправити.

Читайте також Цю косметику краще не купувати: даремно викинете гроші

На набряк та мішки під очима впливає зневоднення, брак сну, вживання солоної їжі чи алкоголю. Шкіра під очима найтонша, тому саме в цій ділянці є помітними проблеми з обличчям. Фахівці розповіли про помічні способи, які легко повторити.

Як уникнути втомленого вигляду?

Зробіть лімфодренаж очей

Видалити зайву рідину з обличчя можна завдяки масажу. Його легко зробити мізинцями, масажуючи область рухаючи вздовж кісток очниці. Треба почати з внутрішньої частини брови та обережно провести пальцем до кінця брови та вниз, вздовж темних кіл. Такий круговий рух варто повторити 10 разів.

Після цього пальцями треба провести від внутрішнього куточка ока до скронь, а тоді вниз до вух, щоб вивести зайву рідину. Масаж можна ще робити завдяки нефритовому ролику чи масажеру гуаша.

Зробіть маску для обличчя

Маска для очей може стати швидкою альтернативою, коли немає часу на масаж. Нанесіть її під час сніданку, щоб вона подіяла перед нанесенням макіяжу. Щоб зменшити набряк, рекомендовано використовувати маски, які містять морські водорості, огірок, ромашку чи зелений чай.

Пийте воду

На день потрібно випивати від 6 до 8 склянок води. Коли організм зневоднений, то накопичує воду, тож саме це призводить до набряків.

Окрім втомленого вигляду обличчя, зіпсувати образ можна через неправильну форму брів, пише Real Simple. Візажисти рекомендують уникати надмірного вищипування брів, оскільки це може призвести до пошкодження волосяних фолікулів та втрати густини.

Неправильний вибір кольору олівця для брів може додати зайвих років, тому важливо обирати відтінки, близькі до природного кольору, або трохи світліші.

Які ще є бюті-секрети?