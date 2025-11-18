В отличие от прыща, отек не так уж и легко замаскировать консилером или пудрой, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Однако есть несколько вещей, которые можно исправить.

На отек и мешки под глазами влияет обезвоживание, недостаток сна, употребление соленой пищи или алкоголя. Кожа под глазами тончайшая, поэтому именно в этой области заметны проблемы с лицом. Специалисты рассказали о полезных способах, которые легко повторить.

Как избежать уставшего вида?

Сделайте лимфодренаж глаз

Удалить лишнюю жидкость с лица можно благодаря массажу. Его легко сделать мизинцами, массируя область двигая вдоль костей глазницы. Надо начать с внутренней части брови и осторожно провести пальцем до конца брови и вниз, вдоль темных кругов. Такое круговое движение стоит повторить 10 раз.

После этого пальцами надо провести от внутреннего уголка глаза к вискам, а потом вниз к ушам, чтобы вывести лишнюю жидкость. Массаж можно еще делать благодаря нефритовому ролику или массажеру гуаша.

Сделайте маску для лица

Маска для глаз может стать быстрой альтернативой, когда нет времени на массаж. Нанесите ее во время завтрака, чтобы она подействовала перед нанесением макияжа. Чтобы уменьшить отек, рекомендуется использовать маски, которые содержат морские водоросли, огурец, ромашку или зеленый чай.

Пейте воду

В день нужно выпивать от 6 до 8 стаканов воды. Когда организм обезвожен, то накапливает воду, поэтому именно это приводит к отекам.

Кроме уставшего вида лица, испортить образ можно из-за неправильной формы бровей, пишет Real Simple. Визажисты рекомендуют избегать чрезмерного выщипывания бровей, поскольку это может привести к повреждению волосяных фолликулов и потере густоты.

Неправильный выбор цвета карандаша для бровей может добавить лишних лет, поэтому важно выбирать оттенки, близкие к естественному цвету, или немного светлее.

