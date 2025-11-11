Чтобы волосы не просто мыть и очищать от грязи, а по-настоящему заботиться о них, стоит позаимствовать у японок интересный ритуал, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Их метод мытья волос сосредоточен также на уходе за кожей.

Как японки моют волосы?

Теплый компресс перед мытьем

Перед нанесением шампуня японки накладывают на голову теплое полотенце, предварительно смоченное в настое трав (ромашки, зеленого чая и т.д.). Благодаря такому приему хорошо открываются поры и улучшается проникновение полезных веществ в кожу.

Массаж силиконовыми расческами

Во время мытья головы нужно делать массаж кожи. Японки используют сразу две силиконовые расчески одновременно, по одной в каждой руке. Они массируют голову во время нанесения шампуня.



Массаж расческой улучшает рост волос / Фото Freepik

Расчески хорошо стимулируют кровообращение и позволяют глубоко очистить кожу головы от жира и остатков стайлинговых средств. Массаж нужно начать делать с затылка и двигаться вверх к макушке, где сосредоточено больше всего нервных окончаний. Именно в этой зоне нужно сосредоточить наибольшее внимание.

Масло перед мытьем и мягкая сушка

Перед мытьем волос японки наносят на кожу масло, а после мытья аккуратно сушат волосы. Вместо фена используют полотенце из микрофибры, чтобы уменьшить трение и повреждения волос.

Улучшить состояние волос можно благодаря тонику из зеленого чая, пишет City Magazine. Чтобы сделать тоник нужно заварить качественные зеленые листья. Дать настояться 5 минут, а потом подождать, пока средство остынет. После основного мытья настой нужно нанести на кожу головы и волосы по всей длине. Смывать чай не нужно.

