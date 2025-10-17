Многие косметические продукты являются марктинговым трюком, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun. Определенная косметика не имеет долговременного эффекта или же ее можно заменить на гораздо лучшие альтернативы.

Какую косметику лучше не покупать?

Тканевые маски

Такие маски способны быстро увлажнить кожу, но не имеют длительного эффекта. Вместо них лучше купить увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой, которая обеспечивает более долгое увлажнение кожи.

Парфюмированные спреи для волос

В спреях содержатся спирты, которые сушат волосы и раздражают кожу головы, поэтому вместо них стоит использовать обычный термозащитный спрей, который защищает волосы.

Праймеры

Визажисты говорят, что праймеры не дают никакого заметного результата, поэтому вместо них рекомендуется приобрести солнцезащитный крем. Им надо пользоваться не только летом, но и зимой.

Наборы для контурирования

В палетке содержится много оттенков, большинство из которых вы не будете использовать. Вместо этого стоит приобрести универсальный бронзатор, который дополнительно еще можно использовать как тени для век.

Дорогие средства для умывания

Умывание является коротким этапом ухода, поэтому даже дорогое средство не обеспечит превосходного эффекта. Зато можно приобрести мягкий гель любого доступного бренда.

Спреи для тела

Такие средства быстро выветриваются и быстро расходуются. Выгоднее в долгосрочной перспективе является парфюмированная вода, которая гораздо дольше пахнет.

Визажисты рассказали, что кроме плохой косметики, потратить зря деньги можно на восстановление бровей у мастера, поэтому отметили, каких именно ошибок стоит избегать, пишет Real Simple.

Визажисты рекомендуют избегать чрезмерного выщипывания бровей, поскольку это может привести к повреждению волосяных фолликулов и потери густоты. Неправильный выбор цвета карандаша для бровей может добавить лишних лет, поэтому важно выбирать оттенки, близкие к естественному цвету.

Какие ошибки удешевляют образ?