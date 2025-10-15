Еще наши бабушки использовали зеленый чай в уходе за волосами, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Запаренные чайные листья хорошо очищает кожу головы и освежает волосы.

Какую пользу оказывает зеленый чай на волосы?

Листья зеленого чая содержат в своем составе катехины, полифенолы, витамины В и С. Вместе они стимулируют кровообращение кожи головы, улучшают питание фолликулов и ускоряют рост волос. Благодаря зеленому чаю пряди становятся крепче и меньше ломаются.

Чтобы сделать тоник из чая нужно заварить качественные зеленые листья. Горячей водой залейте рассыпной чай или в пакетиках. Настаивайте 5 минут, а потом дайте остыть. После основного мытья настой нужно нанести на кожу головы и волосы по всей длине. Смывать чай не нужно.

Уже после первых нескольких раз результат будет заметен. Волосы станут гладкими, а пряди перестанут выглядеть тускло и сухо.

После мытья головы волосы нужно высушить и заплести на вечер в косу. Собранные волосы меньше подвержены ломкости и выпадению. Издание Cosmopolitan рассказало, что этой осенью в моду возвращается индийская коса, которая начинается с плетения на макушке.

Какой еще тоник является полезным для волос?