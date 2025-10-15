Ще наші бабусі використовували зелений чай в догляді за волоссям, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Запарене чайне листя добре очищує шкіру голови й освіжає волосся.
Яку користь має зелений чай на волосся?
Листя зеленого чаю містить у своєму складі катехіни, поліфеноли, вітаміни В і С. Разом вони стимулюють кровообіг шкіри голови, покращують живлення фолікулів та пришвидшують ріст волосся. Завдяки зеленому чаю пасма мають міцнішими й менше ламаються.
Щоб зробити тонік з чаю потрібно заварити якісне зелене листя. Гарячою водою залийте розсипний чай чи в пакетиках. Настоюйте 5 хвилин, а тоді дайте охолонути. Після основного миття настій потрібно нанести на шкіру голови й волосся по всій довжині. Змивати чай не потрібно.
Вже після перших кількох разів результат буде помітним. Волосся стане гладким, а пасма перестануть виглядати тьмяно та сухо.
Після миття голови волосся потрібно висушити й заплести на вечір у косу. Зібране волосся менше піддається ламкості й випадінню. Видання Cosmopolitan розповіло, що цієї осені в моду повертається індійська коса, яка розпочинається з плетіння на маківці.
Який ще тонік є корисним для волосся?
Зверніть увагу на розмаринову воду, яка ще кілька місяців тому підкорила тікток. Вона допомагає зупинити випадіння волосся та покращує його якість, стимулюючи кровообіг у шкірі голови.
Для приготування розмаринової води потрібні свіжий або сушений розмарин, вода та, за бажанням, евкаліптова або жожоба олія, яку можна додати для кращого запаху.