Ще наші бабусі використовували зелений чай в догляді за волоссям, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Запарене чайне листя добре очищує шкіру голови й освіжає волосся.

Читайте також Модні зачіски на коротке волосся: підійдуть кожній жінці

Яку користь має зелений чай на волосся?

Листя зеленого чаю містить у своєму складі катехіни, поліфеноли, вітаміни В і С. Разом вони стимулюють кровообіг шкіри голови, покращують живлення фолікулів та пришвидшують ріст волосся. Завдяки зеленому чаю пасма мають міцнішими й менше ламаються.

Щоб зробити тонік з чаю потрібно заварити якісне зелене листя. Гарячою водою залийте розсипний чай чи в пакетиках. Настоюйте 5 хвилин, а тоді дайте охолонути. Після основного миття настій потрібно нанести на шкіру голови й волосся по всій довжині. Змивати чай не потрібно.

Вже після перших кількох разів результат буде помітним. Волосся стане гладким, а пасма перестануть виглядати тьмяно та сухо.

Після миття голови волосся потрібно висушити й заплести на вечір у косу. Зібране волосся менше піддається ламкості й випадінню. Видання Cosmopolitan розповіло, що цієї осені в моду повертається індійська коса, яка розпочинається з плетіння на маківці.

Який ще тонік є корисним для волосся?