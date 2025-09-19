Иногда может казаться, что образ выглядит хорошо, но есть мелочи, которые оттягивают весь образ назад, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Юлико. Некоторые лишние аксессуары, плохо подобранные цвета или обувь, которые не подходят к общему виду – способны все испортить.

Какие вещи являются антитрендовыми?

Устаревшие варианты вещей имеют альтернативы, поэтому найти замену будет достаточно просто.

Слишком обтягивающий образ

Вещи, которые очень обжимают фигуру, выглядят совсем не стильно, потому что привлекают внимание на недостатки.

Много трендов и принтов в образе

Большое наслоение трендов и различных принтов приводит к тому, что образ выглядит дешево.

Потертая обувь

Такая обувь мгновенно портит образ, поэтому от нее лучше отказаться, чтобы не выглядеть нелепо.

Большое количество декора

Футболки или лонгсливы с блестками создают ощущение безвкусицы и делают образ дешевым.

Устаревшие фасоны

Платья или блузы, которые давно вышли из моды, способны предоставить несколько лишних лет, поэтому от таких вещей лучше избавиться.

Ткани, которые не держат форму

Одежда, которая не держит форму выглядит небрежно, поэтому от ее ношения лучше отказаться, потому что она удешевляет вид.

Как выглядят антитрендовые вещи – смотрите фото

Какую одежду не стоит покупать на распродаже?