Покровителем 2026 року стане Кінь, тому потрібно для святкування підібрати саме те, що йому подобається й відмовитися від невдалих кольорів, пише 24 Канал.

Які кольори не можна одягати на Новий рік 2026?

Тотемна тварина року любить яскравість, а от сірі тони й старі речі їй не до вподоби. Щоб залучити у новому році успіх, рекомендуємо оминати деякі відтінки.

Зношений та старий одяг

У новорічну ніч не варто приміряти речі, в яких ви вже колись ходили. Щоб почати життя з чистого аркуша – рекомендовано одягнути нову сукню чи костюм. Вогняний Кінь хоче бути попереду, а старі речі роблять його менш помітним.

Чорний та сірий

Темні кольори глушать вогняну енергію Коня, тому в новорічну ніч краще обійтися без чорних чи сірих суконь. Натомість можна одягнути яскраве червоне, золотисте чи коричневе плаття.



Чорна сукня не підходить для новорічної ночі / Фото Pinterest

Синтетичний одяг

Штучна тканина завжди виглядає дешево, тому замість синтетичних суконь робіть ставку на натуральні матеріали – шовк, бавовну чи льон. Плаття з шовку на Новий рік виглядають просто бездоганно.

Мішкуватий або тісний одяг

Кінь є дуже рухливою тканиною, тому занадто великий одяг буде заважати, а тісний – призведе до дискомфорту й обмеження руху. Фахівці радять обирати костюм, комбінезон чи плаття, яке ідеально підійде по розміру.

Видання In Journal розповіло, що цього сезону актуальними є атласні, в'язані, шкіряні, драпіровані сукні, а також плаття в картатий принт. А ще в моді сукні з об'ємними та драпірованими рукавами, які ідеально підійдуть для новорічної ночі.

Що одягнути на Новий рік?