Покровителем 2026 года станет Лошадь, поэтому нужно для празднования подобрать именно то, что ему нравится и отказаться от неудачных цветов, пишет 24 Канал.

Читайте также Новый год 2026: какое животное станет символом года и что надеть в праздничную ночь

Какие цвета нельзя одевать на Новый год 2026?

Тотемное животное года любит яркость, а вот серые тона и старые вещи ей не нравится. Чтобы привлечь в новом году успех, рекомендуем обходить некоторые оттенки.

Изношенная и старая одежда

В новогоднюю ночь не стоит примерять вещи, в которых вы уже когда-то ходили. Чтобы начать жизнь с чистого листа – рекомендуется надеть новое платье или костюм. Огненная Лошадь хочет быть впереди, а старые вещи делают его менее заметным.

Черный и серый

Темные цвета глушат огненную энергию Лошади, поэтому в новогоднюю ночь лучше обойтись без черных или серых платьев. Вместо этого можно надеть яркое красное, золотистое или коричневое платье.



Черное платье не подходит для новогодней ночи / Фото Pinterest

Синтетическая одежда

Искусственная ткань всегда выглядит дешево, поэтому вместо синтетических платьев делайте ставку на натуральные материалы – шелк, хлопок или лен. Платья из шелка на Новый год выглядят просто безупречно.

Мешковатая или тесная одежда

Лошадь является очень подвижной тканью, поэтому слишком большая одежда будет мешать, а тесная – приведет к дискомфорту и ограничению движения. Специалисты советуют выбирать костюм, комбинезон или платье, которое идеально подойдет по размеру.

Издание In Journal рассказало, что в этом сезоне актуальны атласные, вязаные, кожаные, драпированные платья, а также платья в клетчатый принт. А еще в моде платья с объемными и драпированными рукавами, которые идеально подойдут для новогодней ночи.

Что надеть на Новый год?