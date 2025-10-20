Астрологи уверены, что каждый цвет имеет свою энергетику, поэтому советуют избегать их в важные праздники, пишет 24 Канал. Говорят, что определенные оттенки способны привлечь успех в жизнь, другие же – отпугивают счастье и привлекают не совсем приятные события.

По восточному календарю, 2026 год пройдет под покровом Огненной Лошади. Год обещает выдаться активным и энергичным, но для того, чтобы животное было благосклонно к вам, стоит избегать нескольких цветов.

В каких цветах не стоит встречать Новый год?

Синий

Этот цвет конфликтует с огненной стихией и гасит ее, поэтому в новогоднюю ночь лучше ограничить выбор платьев или костюмов этого цвета. Чтобы не вызвать никаких конфликтов уже с начала года, лучше обратить внимание на те оттенки, которые нравятся животному.

Голубой

Светлый голубой оттенок ассоциируется с водой или холодом, поэтому астрологи рекомендуют его избегать. Голубые платья смотрятся очень красиво, но на Новый год все же стоит обходить этот оттенок.

Белый цвет

Цвет считается нейтральным и элегантным, но в год Огненной Лошади лучше заменить белый на трендовый молочный или оттенок сливочного масла.



В новогоднюю ночь лучше обходить белые платья / Фото Pexels

Серый

Платья в серых цветах могут выглядеть приглушенными и лишенными энергии. Такой цвет точно не подойдет на празднование Нового года, поскольку животное является энергичным и очень активным.

Черный

Новый год – это начало чего-то нового, поэтому лучше избегать темного оттенка, который в нашей культуре ассоциируется с трауром.

Довершить новогодний образ можно благодаря красивой сумке, пишет Who What Wear. В этом году в моде сумки классических цветов и нескольких неожиданных оттенков, таких как оливково-зеленый, белый (ванильный), розовый, блестящий черный и коричневый.

Что надеть на Новый год 2026?