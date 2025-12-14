Колір здатен впливати на наш емоційний стан, тому правильний відтінок може стати маленьким магнітом для успіху, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Яскравий колір активізовує енергію й допомагає відчути себе відкритішим до нових можливостей, а глибокі тони створюють ауру стабільності.

Кожен колір несе певну символіку. Золотий асоціюється з достатком, червоний – з рішучістю, а синій – зі спокоєм. У поєднанні з правильним настроєм ці відтінки допомагають сфокусуватися на бажаному.

У яких кольорах варто зустрічати Новий рік?

Червоний

Це класика зимових свят. Насичений відтінок привертає любов, посилює впевненість в собі та створює образ рішучої людини. Ідеально підійде для тих, хто планує серйозні кроки в новому році.



Оливковий

Такий відтінок стане стильною альтернативою традиційному зеленому кольору. Оливковий дарує відчуття спокою, стабільності та внутрішньої опори. Такий колір підходить тим, хто прагне гармонії та комфорту.



Металік

Срібло та золото є позачасовими фаворитами святкових вечірок. Відтінок символізує достаток, успіх та нові можливості. А ще такий колір на Новий рік завжди виглядає святково та розкішно.



Ніжно-рожевий

Актуальний відтінок сезону доволі ніжний та м’який. Він чудово підійде для тих, хто хоче виглядати красиво та мінімалістично.



Бордовий

Цей глибокий та шляхетний колір додає розкоші. Він асоціюється з благополуччям, силою та смаком. Ідеально виглядатиме з сукнею та пальтом одного кольору.



Синій

Темний та холодний відтінок дарує вишуканий та врівноважений образ. Колір ідеально підходить на Новий рік, коли хочеться змін.



А от популярні варіанти манікюру на Новий рік включають блискітки, оксамитовий ефект, "пряникове лате", яскраво-червоний та бежеві нігті, пише In Journal. Трендовими кольорами є глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний.

Які ще поради треба знати?