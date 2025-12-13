Модниці завжди довершують базовий гардероб ефектними трендами, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Навіть незначні деталі здатні повністю змінити образ й допоможуть створити ще безліч інших аутфітів.

Читайте також 5 пальт, які ніколи не вийдуть з моди: їх можна носити навіть взимку

Які тренди будуть в моді зимою?

Капелюх-таблетка

Цей елегантний головний убір любили Джекі Кеннеді та Одрі Гепберн. Зараз капелюхи-таблетки носять всі модниці Лондона. Головний убір виглядає елегантно й чудово доповнить шубу чи пальто.

Светр з V-подібним вирізом

У моду знову увірвалися светри з відкритим V-подібним вирізом. Ця річ стала улюбленою багатьох дівчат, а трикотаж в спокійних тонах можна легко поєднати з будь-яким зимовим образом.

Штани палаццо

Зимові образи гарно виглядають з вельветовими чи трикотажними штанами, але й без штанів палаццо нам не обійтися. Тонкі складки спереду додають їм делікатності. Модні дівчата поєднують палаццо з теплими кремовими чи яскравими червоними светрами.

Угги

Ці чоботи вже стали класикою зимового гардероба. Носити це взуття можна з будь-якими джинсами, штанами та верхнім одягом – від пуховика до елегантного пальто.

Колготки з принтом

Принтовані колготки ідеально підходять на зимову пору, коли хочеться довершити образ й зробити його цікавішим. Ельза Госк, Дуа Ліпа та Белла Хадід вже активно обирають принтовані колготи, щоб додати індивідуальності зимовому стилю.

Усі ці образи можна довершити зимовими аксесуарами, які довершать вигляд, пише In Journal. У моді цього сезону об'ємні шарфи, шкіряні рукавички, балаклави, пухнасті сумки та шарфи з екохутра. Ці аксесуари додають шику та є практичними для зимових образів.

Які ще поради корисно знати?