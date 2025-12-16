Подобранные образы подойдут для корпоративов, вечеринок с друзьями, встреч с семьей и других декабрьских празднований, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
Что надеть на Новый год вместо платья?
Одежда с пайетками
Пайетки на наряде являются очень изысканным, праздничным декором. Мерцание блесток не оставит равнодушным никого, поэтому можно выбирать топы, юбки, шорты или корсеты с пайетками. Для создания гармоничного образа, сочетайте блестящий верх или низ с однотонным классическим элементом гардероба.
Красный трикотаж
Зимние праздники сложно представить без красного цвета. Можно к платью примерить красные колготки, к костюму – туфли, а к корсету подобрать изысканный красный клатч или сумку. А вот черное пальто очень красиво сочетается с красным шарфом.
Монохромный белый образ
Образы выдержаны в белой или молочной гамме имеют дорогой и изысканный вид. Белый является одним из самых популярных цветов зимы, а светлые тона всегда добавляют ощущение тихой роскоши и элегантности.
Атласный верх
Такой наряд легко реализовать, поскольку для праздничного образа понадобится атласная блуза или жакет. Благодаря этим вещам можно быстро создать праздничный образ без лишних усилий. А еще стилисты рекомендуют делать акцент на украшениях и аксессуарах.
Астрологи рекомендуют выбирать определенные цвета для встречи Нового года, поскольку они могут приносить успех и счастье, пишет Vogue. В рекомендованные цвета входят красный, оливковый, металлик, нежно-розовый, бордовый и синий, каждый из которых имеет свою символику и влияние.
Какие еще советы надо знать?
Конский хвост является лучшей прической на 2026 год, поскольку он подходит к любому наряду и добавляет образу элегантности.
На Новый год 2026 не стоит надевать старую, изношенную или грязную одежду, чтобы избежать бедности и застоя.